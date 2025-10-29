Il centro sportivo Dream Pisa lancia la campagna ' Adotta una squadra' | sport inclusione e solidarietà in prima linea

Con l’obiettivo di promuovere lo sport inclusivo e sostenere concretamente le proprie squadre, il Centro Sportivo Dream Pisa ha annunciato il lancio ufficiale della campagna “Adotta una squadra”, una nuova iniziativa che unisce sport, partecipazione e responsabilità sociale. La campagna nasce per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

