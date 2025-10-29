Il caso del monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai
Nel cuore della penisola del Sinai si trova un monastero cristiano, meta ogni anno di intensi pellegrinaggi, al centro da tempo di una disputa internazionale politica e religiosa. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
