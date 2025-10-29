Il caso del monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai

Tv2000.it | 29 ott 2025

Nel cuore della penisola del Sinai si trova un monastero cristiano, meta ogni anno di intensi pellegrinaggi, al centro da tempo di una disputa internazionale politica e religiosa. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

il caso del monastero di santa caterina sul monte sinai

© Tv2000.it - Il caso del monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai

