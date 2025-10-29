Il caso del furgone bianco che avvicina i bambini a Coverciano Scuola e genitori chiedono più controlli

Firenze, 29 ottobre 2025 – Cresce l’allarme tra le famiglie di Coverciano, dove diversi genitori segnalano episodi inquietanti avvenuti nei pressi della scuola Mazzanti, in via Salvi Cristiani. Un furgone bianco sarebbe stato notato più volte vicino all’istituto, e in almeno un caso un uomo avrebbe tentato di convincere una bambina a salire a bordo, insistendo anche dopo il rifiuto. Solo quando la piccola si è allontanata, spaventata, il mezzo è ripartito. Più segnalazioni nel quartiere. Nei giorni successivi, altri genitori hanno riferito tentativi simili ai danni di ragazzi del quartiere, non più soltanto davanti alla scuola ma anche in strade vicine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

