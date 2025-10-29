Il caso del furgone bianco che avvicina i bambini a Coverciano Scuola e genitori chiedono più controlli
Firenze, 29 ottobre 2025 – Cresce l’allarme tra le famiglie di Coverciano, dove diversi genitori segnalano episodi inquietanti avvenuti nei pressi della scuola Mazzanti, in via Salvi Cristiani. Un furgone bianco sarebbe stato notato più volte vicino all’istituto, e in almeno un caso un uomo avrebbe tentato di convincere una bambina a salire a bordo, insistendo anche dopo il rifiuto. Solo quando la piccola si è allontanata, spaventata, il mezzo è ripartito. Più segnalazioni nel quartiere. Nei giorni successivi, altri genitori hanno riferito tentativi simili ai danni di ragazzi del quartiere, non più soltanto davanti alla scuola ma anche in strade vicine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Controlli elettrici? Ci pensa Domenico. In questo caso, stava verificando l’impianto elettrico di un furgone per garantire che tutto fosse perfettamente funzionante: luci, connessioni, sicurezza. Perché quando lavori con il tuo mezzo ogni giorno, anche il più - facebook.com Vai su Facebook
Furgone bianco avvicina i bambini: “Episodi non isolati”. A Coverciano ansia e mobilitazione - Alcuni episodi sarebbero avvenuti nei pressi della Mazzanti, ma anche lontano dalla scuola. Si legge su msn.com
Trapani, torna la bufala del “furgone bianco”: panico social e nessuna denuncia reale - Torna a Trapani la vecchia leggenda metropolitana del “furgone bianco che rapisce i bambini”, una voce tanto allarmante quanto priva di qualsiasi fondamento. tp24.it scrive