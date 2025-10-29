Arezzo, 29 ottobre 2025 – Neo laureati e studenti cercasi. E' il giorno del Career Day all'università di Siena, porte aperte quindi anche al Campus aretino del Pionta dove oggi saranno presenti una quindicina di aziende per la giornata di orientamento al lavoro. Domanda e offerta se incontri tra i banchi. Torna oggi mercoledì 29 ottobre al campus universitario del Pionta di Arezzo il Career Day promosso dall'Università di Siena, la manifestazione dedicata al reclutamento e all'orientamento al lavoro per studenti e laureati che coinvolge anche la sede aretina dell'ateneo. L'appuntamento, rivolto ai contatti diretti con le aziende, si terrà per la prima volta in contemporanea con la sede di Siena, dove dal 27 al 29 ottobre si svolge la Career Week. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Career Day Unisi torna mercoledì 29 ottobre al Campus di Arezzo