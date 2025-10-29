Il carcere di Barcellona diventa palcoscenico | La Giara di Pirandello messa in scena dai detenuti
Il carcere Vittorio Madia si apre alla cultura con un evento che unisce teatro, musica e filosofia di vita: la messa in scena de “La Giara” di Luigi Pirandello, domani 30 ottobre alle 15.30, interpretata dalla Libera Compagnia del Teatro per Sognare, formata dai detenuti attori del laboratorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
L'uomo adesso si trova nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto
"Ripariamo Vite": teatro come rinascita nel carcere di Barcellona P.G. - Nel carcere "Vittorio Madia" di Barcellona Pozzo di Gotto, "Ripariamo Vite" unisce teatro e arte del Kintsugi per un messaggio di rinascita.