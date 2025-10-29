Determinato, testardo, con un temperamento ribelle. Così viene ricordato Germano De Luca, l’85enne morto nel tragico incidente di Piavon di Oderzo il 29 ottobre. Chi lo conosceva parla di un uomo orgoglioso, difficile da convincere, abituato a decidere da solo. Anche il suo amministratore di sostegno, il sindaco di Fregona Giacomo De Luca (che non era suo parente), faticava a farsi ascoltare: " Aveva una badante, ma l’ha cacciata. Voleva vivere in piena autonomia ", racconta. Una vita di lavoro in tutto il mondo. Scapolo per scelta, Germano non si era mai sposato e non aveva figli, ma aveva vissuto un’esistenza piena e dinamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il capocantiere giramondo: chi era l'85enne Germano De Luca