Il capo della polizia Vittorio Pisani in visita alle questure di Lucca e Pisa

PISA – Nel pomeriggio di ieri (28 ottobre) e nella mattinata odierna, il capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani ha fatto visita istituzionale alle questure di Lucca e di Pisa, dove ha incontrato il personale in servizio, quello degli uffici delle specialita? della Polizia e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il prefetto Pisani ha voluto sottolineare, in entrambe le occasioni, l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la tranquillita? dei cittadini e il grande impegno in prima linea per garantire le liberta? di tutti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it