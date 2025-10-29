Il capo della polizia Vittorio Pisani in visita alle questure di Lucca e Pisa

Corrieretoscano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISA – Nel pomeriggio di ieri (28 ottobre) e nella mattinata odierna, il capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani ha fatto visita istituzionale alle questure di Lucca e di Pisa, dove ha incontrato il personale in servizio, quello degli uffici delle specialita? della Polizia e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il prefetto Pisani ha voluto sottolineare, in entrambe le occasioni, l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la tranquillita? dei cittadini e il grande impegno in prima linea per garantire le liberta? di tutti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

capo polizia vittorio pisaniVittorio Pisani, capo della polizia, in visita lampo alla questura di Belluno - Visita lampo quella di ieri /16 ottobre) del capo della polizia Vittorio Pisani alla Questura di Belluno. Si legge su ilgazzettino.it

capo polizia vittorio pisaniConcluso l’incontro tra il Capo della Polizia Pisani ed il Questore Fiocco. Fatto il punto della situazione sulle indagini. Vicinanza agli agenti impegnati - E’ terminato intorno alle 12:30 l’incontro tra il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ed il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco. Come scrive rietinvetrina.it

capo polizia vittorio pisaniIl capo della polizia Vittorio Pisani a Rieti. Intanto, disposto il test del Dna per almeno altre sei persone - Il capo della polizia, Vittorio Pisani, è arrivato a Rieti. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Capo Polizia Vittorio Pisani