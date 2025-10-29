Il Capo della Polizia Pisani in visita a Pisa | Finanziamento per il progetto della nuova Questura

Pisatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita istituzionale del Capo della Polizia Vittorio Pisani nelle Questure di Lucca e Pisa dove ha incontrato il personale in servizio, quello degli Uffici delle Specialità della Polizia di Stato e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.Il prefetto Pisani ha voluto sottolineare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

capo polizia pisani visitaVittorio Pisani, capo della polizia, in visita lampo alla questura di Belluno - Visita lampo quella di ieri /16 ottobre) del capo della polizia Vittorio Pisani alla Questura di Belluno. Segnala ilgazzettino.it

capo polizia pisani visitaConcluso l’incontro tra il Capo della Polizia Pisani ed il Questore Fiocco. Fatto il punto della situazione sulle indagini. Vicinanza agli agenti impegnati - E’ terminato intorno alle 12:30 l’incontro tra il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ed il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco. rietinvetrina.it scrive

capo polizia pisani visitaIl capo della polizia Vittorio Pisani in visita alle questure di Lucca e Pisa - Direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani ha fatto visita istituzionale alle q ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Capo Polizia Pisani Visita