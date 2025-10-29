Il calo in Cina e i dazi colpiscono i conti di Mercedes-Benz

In crescita le vendite dei modelli di lusso e dei veicoli elettrificati, ma sono scesi i ricavi a causa dei dazi e della domanda debole in Cina. Un'auto su cinque venduta è elettrificata. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il calo in Cina e i dazi colpiscono i conti di Mercedes-Benz

