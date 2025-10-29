Il calo delle nascite in Italia | si tratta di una scelta o una conseguenza?
Potrebbe essere difficoltoso, ma provate a immedesimarvi in una realtà distopica. Una realtà con 5,7 milioni di italiani che, nel 2024, hanno vissuto in condizioni di povertà assoluta. Fantasticate, poi, su come l’ età pensionabile continui ad aumentare di anno in anno. Sfruttate ancora la vostra fervida immaginazione per pensare a come questi problemi passino in secondo piano per cose ben più serie. Quali, vi starete chiedendo? Il continui calo delle nascite ormai ai “minimi storici”. Se vi sembra assurdo anche solo inventare uno scenario simile, purtroppo potete fermarvi. E dico “purtroppo” perché questa è tutt’altro che immaginazione, ma la realtà a cui stiamo assistendo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
