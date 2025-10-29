Lancet Countdown e Oms hanno lanciato l’allarme definitivo riguardante il cambiamento climatico. Il caldo killer porta a oltre 500mila decessi ogni anno. Ecco tutti i dettagli. Il tasso di mortalità correlato al caldo è aumentato del 23% dagli anni ’90, portando il totale dei decessi correlati al caldo a una media di 546mila decessi all’anno. Nel 2024, una persona in media è stata esposta a 16 giorni di caldo pericoloso. – Notizie.com È quanto si legge nell’ultimo rapporto diffuso da Lancet Countdown on health and climate change, un gruppo di ricerca internazionale che monitora annualmente la relazione tra cambiamenti climatici e salute umana. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il caldo uccide mezzo milione di persone ogni anno, il rapporto choc di Lancet: “Crisi climatica significa crisi sanitaria”