Il buonsenso esiste ancora | le parole giustissime di Filippo Bisciglia sulla ex Pamela Camassa ecco cosa ha detto
In un’epoca in cui ogni storia d’amore finita diventa materiale per interviste e post social, Filippo Bisciglia sceglie il silenzio. Dopo la rottura con Pamela Camassa, l’ex volto di Temptation Island ha dimostrato che il rispetto può essere più forte della curiosità del pubblico. Niente dichiarazioni polemiche, nessun accenno al passato: solo la discrezione di chi ha amato davvero. La bellezza del rispetto: Filippo Bisciglia (non) parla di Pamela Camassa. La loro separazione, annunciata con due messaggi quasi identici sui social, era arrivata come un fulmine a ciel sereno: « È da un po’. dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene », aveva scritto lui, parole che la Camassa aveva sostanzialmente confermato. 🔗 Leggi su Donnapop.it
