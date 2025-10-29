Il boss dell’Al-Nassr Jorge Jesus difende il licenziamento errato di Ronaldo dopo l’uscita dalla Coppa
2025-10-29 12:11:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore dell’Al-Nassr Jorge Jesus ha smentito l’ipotesi che Cristiano Ronaldo fosse responsabile dell’uscita della sua squadra dalla Coppa del Re per mano dell’Al-Ittihad ieri sera. Ronaldo ha realizzato il pareggio di Angelo dopo che il suo ex compagno d’attacco del Real Madrid Karim Benzema aveva portato gli ospiti in vantaggio. Ma Housman Aouar ha ripristinato il vantaggio di Al-Ittihad e Al-Nassr non è riuscito a rispondere nonostante abbia giocato contro 10 uomini per la maggior parte del secondo tempo a seguito del cartellino rosso di Ahmed Al Julaydan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Cristiano Ronaldo ha scelto Jorge Jesus per l’Al Nassr: “Senza il suo invito non sarei qui” - Do9po l'addio di Stefano Pioli l'Al Nassr riparte da Jorge Jesus, un profilo conosciuto in Arabia Saudita con l'esperienza all'Al Hilal finita poco più di tre mesi fa. Da fanpage.it
'Benvenuto Jorge Jesus': l'Al Nassr ufficializza il nuovo tecnico per la prossima stagione - Nassr, squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo che ha firmato un nuovo contratto con il club saudita a giugno. Come scrive tuttosport.com
Il portoghese Jorge Jesus allenatore dell'Al-Nassr - Nassr, squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo che ha firmato un nuovo contratto con il club saudita a giugno. Segnala ansa.it