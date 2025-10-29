Il boss dell’Al-Nassr Jorge Jesus difende il licenziamento errato di Ronaldo dopo l’uscita dalla Coppa

2025-10-29 12:11:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore dell’Al-Nassr Jorge Jesus ha smentito l’ipotesi che Cristiano Ronaldo fosse responsabile dell’uscita della sua squadra dalla Coppa del Re per mano dell’Al-Ittihad ieri sera. Ronaldo ha realizzato il pareggio di Angelo dopo che il suo ex compagno d’attacco del Real Madrid Karim Benzema aveva portato gli ospiti in vantaggio. Ma Housman Aouar ha ripristinato il vantaggio di Al-Ittihad e Al-Nassr non è riuscito a rispondere nonostante abbia giocato contro 10 uomini per la maggior parte del secondo tempo a seguito del cartellino rosso di Ahmed Al Julaydan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com