Un festival internazionale dedicato alle sonorità rabbiose e potenti dell'hardcore, con 10 band provenienti da Francia e Germania, oltre che dall'Italia. Una rassegna incentrata sui confini tra punk e metal. E poi una serata da ballare tra sonorità pop e dance. Sono gli eventi musicali che animeranno la settimana del Bloom di Mezzago. Venerdì alle 22.30 ci si potrà scatenare in pista con l' Halloween Trash Party, con un dj-set esplosivo firmato Intercomunale Trash Brianza, fra dance, pop e hit degli anni '80, '90 e Duemila, per ballare e cantare a squarciagola sulle note di Gabry Ponte, Britney Spears e Raffaella Carrà.

Il Bloom tempio dell'hardcore. Arriva il primo Homefront Festival