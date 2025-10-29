Il Bloom tempio dell’hardcore Arriva il primo Homefront Festival
Un festival internazionale dedicato alle sonorità rabbiose e potenti dell’hardcore, con 10 band provenienti da Francia e Germania, oltre che dall’Italia. Una rassegna incentrata sui confini tra punk e metal. E poi una serata da ballare tra sonorità pop e dance. Sono gli eventi musicali che animeranno la settimana del Bloom di Mezzago. Venerdì alle 22.30 ci si potrà scatenare in pista con l’ Halloween Trash Party, con un dj-set esplosivo firmato Intercomunale Trash Brianza, fra dance, pop e hit degli anni ‘80, ‘90 e Duemila, per ballare e cantare a squarciagola sulle note di Gabry Ponte, Britney Spears e Raffaella Carrà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Le funko pop di Bloom, Flora e Stella delle WINX sono disponibili! Le trovi su Amazon con il nostro link affiliazione: https://amzn.to/476a1V8 - facebook.com Vai su Facebook
Il Bloom tempio dell’hardcore. Arriva il primo Homefront Festival - Nel fine settimana spazio anche all’Halloween Trash Party tra dance, pop e hit dagli anni ’70 al Duem ... Lo riporta ilgiorno.it