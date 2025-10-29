Il Birraio di Preston antologia dell’opera con cast internazionale

Al Ridotto del Teatro delle Muse stasera (ore 20.30) si potrà ascoltare un’antologia dall’opera ‘ Il Birraio di Preston ’ di Luigi Ricci. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’ Accademia d’Arte Lirica di Osimo, la Fondazione Muse e Marche Teatro. A esibirsi sarà un cast internazionale, affidato al pianista Alessandro Benigni: italiana è il soprano Antonella Granata (Effy), ucraina il soprano Nadiia Kichula (foto, Anna), coreano il tenore Wooseok Choi (Oliviero), azero il baritono Rza Khosrovzade (Daniele). L’opera dà il titolo a un romanzo di Andrea Camilleri poiché la vicenda del testo del grande scrittore siciliano si svolge attorno a una rappresentazione dell’opera stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

