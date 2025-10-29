Il Birraio di Preston antologia dell’opera con cast internazionale
Al Ridotto del Teatro delle Muse stasera (ore 20.30) si potrà ascoltare un’antologia dall’opera ‘ Il Birraio di Preston ’ di Luigi Ricci. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’ Accademia d’Arte Lirica di Osimo, la Fondazione Muse e Marche Teatro. A esibirsi sarà un cast internazionale, affidato al pianista Alessandro Benigni: italiana è il soprano Antonella Granata (Effy), ucraina il soprano Nadiia Kichula (foto, Anna), coreano il tenore Wooseok Choi (Oliviero), azero il baritono Rza Khosrovzade (Daniele). L’opera dà il titolo a un romanzo di Andrea Camilleri poiché la vicenda del testo del grande scrittore siciliano si svolge attorno a una rappresentazione dell’opera stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Muse, Camilleri apre la prosa. Il 5 novembre si inaugura la stagione del Massimo Dorico con “Il birraio di Preston” - facebook.com Vai su Facebook
"Il birraio di Preston" apre la stagione alle Muse di Ancona. Dal 5 al 9 novembre l'opera di Camilleri con Marche Teatro #ANSA - X Vai su X
L’emozione del Belcanto ritrovato In scena “Il Birraio di Preston“ - Tanta curiosità e attesa per “Il Birraio di Preston“, l’opera che stasera (ore 21), la terza edizione del festival “Il Belcanto ritrovato“, prosecuzione ideale del Rof, propone in prima moderna al ... Riporta ilrestodelcarlino.it
“IL BIRRAIO DI PRESTON” ALLO STREHLER DI MILANO - La compagnia del teatro stabile di Catania torna a Milano con una nuova produzione tratta da un romanzo di Andrea Camilleri, “Il birraio di Preston”. Riporta nonsolocinema.com
«Il birraio di Preston» sopra le righe ubriaca attori e pubbico - Primo teorema di Montalbano: in teatro Luca Zingaretti sa essere grandissimo anche senza Salvo e Vigàta, come ad esempio quando mette in scena Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nello splendido, ... ilgiornale.it scrive