Il bilancio della Fiera di San Crispino il Comune | Edizione da record 160 banchi e migliaia di partecipanti
E’ stata un’edizione da ricordare la Fiera di San Crispino 2025, che ha animato le vie e le piazze del “paese dei calzolai” nelle giornate di sabato e domenica scorsi. Questo il bilancio del Comune: “Oltre 160 banchi di commercianti, associazioni, espositori ed hobbisti hanno accolto migliaia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
L’assessore Puccinelli fa il bilancio delle misure di sicurezza e delle modifiche apportate alla fiera. Bene anche l’expo: "Nei prefestivi e festivi abbiamo confermato i numeri dello scorso anno". Vai su Facebook
“Il mio scambio con la presidente Meloni oggi alla Camera in occasione del dibattito sul Consiglio Europeo. Non sono sicuro la presidente abbia colto a fondo il significato della mia domanda (che, come vedete, non era “è fiera della legge di bilancio?” bensì “ - X Vai su X
Fiera di San Crispino a San Mauro Pascoli (Forlì Cesena) - L'appuntamento principale è per sabato 25 e domenica 26 ottobre, nel paese noto per i suoi importanti calza ... Da ilrestodelcarlino.it
San Crispino, il grande giorno con il centro di Porto Sant'Elpidio invaso da 264 bancarelle - Alla sua 34°edizione quest'anno, è uno degli eventi più attesi tra le iniziative che rientrano ... Si legge su msn.com
La festa per San Crispino si rinnova. Weekend tra musica e tradizione - Il format ormai consolidato da anni dall’associazione San Crispino Eventi si dimostra vincente, così come si è rivelata perfetta la scelta di spostare il palco in piazza nonostante la caratteristica ... Come scrive msn.com