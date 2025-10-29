Il bilancio della Fiera di San Crispino il Comune | Edizione da record 160 banchi e migliaia di partecipanti

E’ stata un’edizione da ricordare la Fiera di San Crispino 2025, che ha animato le vie e le piazze del “paese dei calzolai” nelle giornate di sabato e domenica scorsi. Questo il bilancio del Comune: “Oltre 160 banchi di commercianti, associazioni, espositori ed hobbisti hanno accolto migliaia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it