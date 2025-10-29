Il bilancio della Fiera di San Crispino il Comune | Edizione da record 160 banchi e migliaia di partecipanti

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata un’edizione da ricordare la Fiera di San Crispino 2025, che ha animato le vie e le piazze del “paese dei calzolai” nelle giornate di sabato e domenica scorsi. Questo il bilancio del Comune: “Oltre 160 banchi di commercianti, associazioni, espositori ed hobbisti hanno accolto migliaia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bilancio fiera san crispinoFiera di San Crispino a San Mauro Pascoli (Forlì Cesena) - L'appuntamento principale è per sabato 25 e domenica 26 ottobre, nel paese noto per i suoi importanti calza ... ilrestodelcarlino.it scrive

bilancio fiera san crispinoSan Crispino, il grande giorno con il centro di Porto Sant'Elpidio invaso da 264 bancarelle - Alla sua 34°edizione quest'anno, è uno degli eventi più attesi tra le iniziative che rientrano ... msn.com scrive

bilancio fiera san crispinoLa festa per San Crispino si rinnova. Weekend tra musica e tradizione - Il format ormai consolidato da anni dall’associazione San Crispino Eventi si dimostra vincente, così come si è rivelata perfetta la scelta di spostare il palco in piazza nonostante la caratteristica ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Fiera San Crispino