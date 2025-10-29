Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP entra nella IG Economy europea | convegno all’Università Mediterranea
Nuove prospettive si aprono per la filiera del bergamotto reggino dopo la pubblicazione del Disciplinare di produzione del Bergamotto di Reggio Calabria IGP sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 16 ottobre 2025. Per celebrare questo traguardo e delineare il futuro della produzione, giovedì 30 ottobre 2025, a partire dalle ore 9,00, si terrà all’ Aula Magna “Saverio Nesci” del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria il convegno intitolato: “Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP. Ritorno al futuro: da una storia di profumi alla IG Economy”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
