Il Bergamotto di Reggio Calabria convegno al Dipartimento di Agraria
Grandi novità per il comparto bergamotticolo reggino si profilano all’orizzonte dopo la pubblicazione del Disciplinare di produzione del Bergamotto di Reggio Calabria IGP sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 241 del 16 ottobre 2025. "Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Bergarè 2025 – saperi, sapori e applicazioni del Bergamotto di Reggio Calabria ? Fino alla sera del 26 ottobre, nella splendida cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria, prosegue l'evento di quattro giorni, incentrato sul Bergamotto, dedicato Vai su Facebook
Il Bergamotto di Reggio Calabria con l’IGP entra nella IG Economy europea - Ritorno al futuro: da una storia di profumi alla IG Economy” è il titolo dell’evento che si terrà giovedì 30 ottobre 2025 a partire dalle ore 9,00 presso l’aula magna “Saverio Nesci” al Dipartimento ... Lo riporta citynow.it
Il bergamotto a convegno tra storia, ricerca e innovazione - Il 25 ottobre 2025 al Castello Aragonese di Reggio Calabria si terrà l'incontro dedicato a scienza e territorio ... Scrive agronotizie.imagelinenetwork.com
Il bergamotto: storia, ricerca ed innovazione - Sabato 25 ottobre 2025, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria, si terrà il convegno "Il berg ... Si legge su agronotizie.imagelinenetwork.com