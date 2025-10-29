Il Bergamotto di Reggio Calabria convegno al Dipartimento di Agraria

Reggiotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi novità per il comparto bergamotticolo reggino si profilano all’orizzonte dopo la pubblicazione del Disciplinare di produzione del Bergamotto di Reggio Calabria IGP sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 241 del 16 ottobre 2025. "Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bergamotto reggio calabria convegnoIl Bergamotto di Reggio Calabria con l’IGP entra nella IG Economy europea - Ritorno al futuro: da una storia di profumi alla IG Economy” è il titolo dell’evento che si terrà giovedì 30 ottobre 2025 a partire dalle ore 9,00 presso l’aula magna “Saverio Nesci” al Dipartimento ... Lo riporta citynow.it

bergamotto reggio calabria convegnoIl bergamotto a convegno tra storia, ricerca e innovazione - Il 25 ottobre 2025 al Castello Aragonese di Reggio Calabria si terrà l'incontro dedicato a scienza e territorio ... Scrive agronotizie.imagelinenetwork.com

bergamotto reggio calabria convegnoIl bergamotto: storia, ricerca ed innovazione - Sabato 25 ottobre 2025, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria, si terrà il convegno "Il berg ... Si legge su agronotizie.imagelinenetwork.com

Cerca Video su questo argomento: Bergamotto Reggio Calabria Convegno