Il bandoneonista e fisarmonicista Mario Stefano Pietrodarchi per la prima volta ospite de I Virtuosi Italiani

Veronasera.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre alle ore 20.30 presso il Teatro Ristori di Verona, prosegue la XXVII Stagione Concertistica de I Virtuosi Italiani. Protagonista della seconda serata del cartellone principale sarà Mario Stefano Pietrodarchi, per la prima volta ospite de I Virtuosi Italiani. Bandoneonista e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Bandoneonista Fisarmonicista Mario Stefano