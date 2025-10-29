Il bandoneonista e fisarmonicista Mario Stefano Pietrodarchi per la prima volta ospite de I Virtuosi Italiani
Venerdì 31 ottobre alle ore 20.30 presso il Teatro Ristori di Verona, prosegue la XXVII Stagione Concertistica de I Virtuosi Italiani. Protagonista della seconda serata del cartellone principale sarà Mario Stefano Pietrodarchi, per la prima volta ospite de I Virtuosi Italiani. Bandoneonista e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
