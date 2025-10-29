Il 30 ottobre l’arte corre sui binari | le celebrazioni per i 90 anni della Stazione SMN di Firenze

“Le arti per i 90 anni della Stazione SMN di Firenze” è l’evento organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze per celebrare l’opera progettata da Giovanni Michelucci e dal Gruppo Toscano e inaugurata nel 1935. La manifestazione, che si terrà il prossimo 30 ottobre alle 17 alla Palazzina Reale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

