Il 30 ottobre l’arte corre sui binari | le celebrazioni per i 90 anni della Stazione SMN di Firenze
“Le arti per i 90 anni della Stazione SMN di Firenze” è l’evento organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze per celebrare l’opera progettata da Giovanni Michelucci e dal Gruppo Toscano e inaugurata nel 1935. La manifestazione, che si terrà il prossimo 30 ottobre alle 17 alla Palazzina Reale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
