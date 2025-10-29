Il 30% degli italiani vittima di furti e rapine in casa Censis | Roma e Milano le città più colpite
Oltre 155mila i casi denunciati nel 2024, calano nel primo semestre del 2025. Pisa, Modena e Bolzano le città con più svaligiamenti rispetto alla popolazione. Cinque milioni di cittadini con un’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Repubblica.it
