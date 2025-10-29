Il 2024 è stato l' anno più caldo mai registrato | sos per 22 segni vitali del pianeta

Il 2024 è stato l’anno più caldo finora registrato e, probabilmente, il più caldo degli ultimi 125mila anni: è il dato che emerge dal sesto rapporto annuale sullo Stato del Clima, pubblicato sulla rivista BioScience da una collaborazione internazionale guidata dall’Università Statale americana dell’Oregon. Il rapporto evidenzia inoltre che sono a rischio 22 dei 34 parametri vitali del pianeta,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

