Il 19 novembre l’Ariosto Anteo spazioCinema di Milano ospiterà l’anteprima nazionale di Björk | Cornucopia Live

Mercoledì 19 novembre, alle ore 21:15, presso l’ Ariosto Anteo spazioCinema di Milano si terrà l’anteprima nazionale del film-concerto Björk: Cornucopia Live. La pellicola racconta il decimo tour internazionale dell’artista islandese, iniziato nel 2019 a New York e conclusosi nel 2023 a Bordeaux. Prima della proiezione, gli spettatori potranno prendere parte a un incontro con il giornalista Tommaso Toma e con la docente NABA Gloria Maria Cappelletti, Editor in Chief & Creative Director di RED-EYE Metazine. “Björk: Cornucopia Live” è un «concerto pop fantascientifico». Diretto da Ísold Uggadóttir, Cornucopia è la produzione live più ambiziosa della carriera della cantautrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

