Il 10 novembre chiude Twittercom | cosa devono fare gli utenti registrati sul vecchio dominio
La piattaforma richiede agli utenti di reimpostare le chiavi fisiche e le passkey per l’autenticazione a due fattori entro il 10 novembre 2025. Gli account inattivi rischiano il blocco o la vendita, mentre il vecchio dominio viene definitivamente dismesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
