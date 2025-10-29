Ikea è realtà a Latina | apre il plan and order point

Ikea arriva a Latina e apre il suo 24esimo plan and order point, il quarto nel Lazio e primo al di fuori del territorio della Capitale. Il taglio del nastro nei locali del centro commerciale LatinaFiori dove è stato realizzato il point di 236 metri quadrati; non si tratta di un negozio al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Venerdì 24 ottobre ore 21 ? TUTTORIAL è una realtà alternativa dove Galileo Galilei è una star di TikTok, Leonardo da Vinci non riesce a produrre contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea. Senza senso e senza tempo, person Vai su Facebook

Ikea apre a Latina: assunzioni in arrivo per il nuovo negozio nel Lazio - In arrivo nuove assunzioni Ikea nel Lazio, in vista della prossima apertura di un nuovo punto vendita a Latina. Lo riporta ticonsiglio.com

IKEA a Latina: finalmente ci siamo. La data di apertura. Ma non è la solita IKEA - Dopo anni in cui si sono rincorse voci e smentite, l’apertura del punto IKEA di Latina è ormai prossima. Segnala ilcaffe.tv

Il colosso Ikea sbarca a Latina: pronto il nuovo store - Il colosso svedese dell’Ikea approda a Latina dove sarà aperto uno store all’interno del centro commerciale Latinafiori. Riporta ilmessaggero.it