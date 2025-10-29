Ignazio Moser registra uno spot con la figlia neonata | come ha reagito il web

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clara Isabel, figlia di Cecilia e Ignazio Moser, compare in uno spot col papà per pubblicizzare il caffè, ma il web lo perdona. Qualche settimana fa i followers erano stati meno indulgenti con Giulia De Lellis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ignazio moser registra uno spot con la figlia neonata come ha reagito il web

© Ildifforme.it - Ignazio Moser registra uno spot con la figlia neonata: come ha reagito il web

News recenti che potrebbero piacerti

ignazio moser registra spotLa dolce routine di papà Ignazio Moser: Clara Isabel al centro dello spot - Ignazio Moser condivide la dolcezza della vita da papà in uno spot: Clara Isabel protagonista di un momento di quotidiana tenerezza. Come scrive notizie.it

ignazio moser registra spotLa figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser già utilizzata per una pubblicità: a 15 giorni è già un adv - Non c'è adv da perdere: la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nata quindici giorni fa, è già finita in una pubblicità! Lo riporta donnapop.it

Cerca Video su questo argomento: Ignazio Moser Registra Spot