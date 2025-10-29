Ifad e Bf spa uniscono le forze per promuovere un' agricoltura sostenibile e inclusiva in Africa

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad) delle Nazioni Unite e BF S.p.A, il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa, hanno firmato una Lettera di Intenti per esplorare opportunità di collaborazione volte a sostenere lo sviluppo agricolo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all’Africa. L’obiettivo della cooperazione è rafforzare la sicurezza alimentare, ridurre la dipendenza dalle importazioni di alimenti e creare nuove opportunità economiche nelle aree rurali, dove la maggior parte della popolazione vive di agricoltura e delle attività collegate alla filiera alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

