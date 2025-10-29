Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 28 ottobre 2025. Avellino – Pari e patta tra Pescara e Avellino allo stadio “Adriatico-Cornacchia”: finisce 1-1 una sfida vibrante, intensa e ricca di episodi. Dopo il vantaggio lampo dei padroni di casa con Capellini, i biancoverdi reagiscono con carattere trovando il pareggio grazie al colpo di testa di Simic. Nella ripresa l’undici di Biancolino cresce alla distanza e sfiora più volte il gol vittoria con Tutino e Russo, ma manca la zampata decisiva. Buona la prova complessiva dei lupi, che mostrano solidità e spirito di gruppo, ma restano da migliorare concretezza e precisione sotto porta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: impatto camion-trattore nel Sannio, muore 66enne. Sindaco minacciato di morte