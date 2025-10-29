Ied apre Fashion Graduate Italia 2025 e presenta il meglio dei suoi fashion designer

(Adnkronos) – Ied Graduate Fashion Show dell’Istituto Europeo di Design ha aperto l’edizione 2025 di 'Fashion Graduate Italia – Bridging Tribes, Building Dreams' di Piattaforma Sistema Formativo Moda. Ied ha presentato il 'best of' di otto designer diplomati in Fashion Design provenienti dalle sedi italiane del Gruppo: Milano, Cagliari, Firenze, Roma, Torino e l’Accademia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

26 ottobre 2025....18:50....-2°C.. buona serata Blog Fashion Livigno LIVIGNO ANTICIPA LA STAGIONE INVERNALE: DA LUNEDÌ 27 OTTOBRE SI SCIA SULL’ANELLO TECNICO DI FONDO Domani Lunedì 27 ottobre 2025 apre a Livigno l’anello tecnico per lo Vai su Facebook

Ied apre Fashion Graduate Italia 2025 e presenta il meglio dei suoi fashion designer - La collettiva esprime il potenziale creativo e progettuale della scuola. Si legge su adnkronos.com

Fashion Graduate Italia 2025 - torna Fashion Graduate Italia, la prima fashion week aperta alla città dedicata alla creatività dei talenti della moda di domani ... Segnala ilmetropolitano.it

Fashion Graduate Italia: le sfilate dei nuovi talenti «aperte» alla città. Ponte tra creatività e imprese - Obiettivo della manifestazione è promuovere i nuovi talenti di domani e metterli in contatto con le aziende di settore. Da corriere.it