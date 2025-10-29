Ictus quali sono i primi sintomi | i campanelli d’allarme da non sottovalutare

Ogni storia di ictus inizia all’improvviso, come un interruttore che si spegne senza alcun preavviso. In quei momenti ogni secondo pesa come un macigno: il tempo è vita. Perché intervenire subito può significare la differenza tra tornare a muoversi, a parlare, ad abbracciare chi amiamo. oppure dover convivere con conseguenze pesanti e permanenti. Eppure nel nostro Paese sono ancora troppi a non conoscere i segnali semplici e immediati che permettono di salvare una vita o evitare danni irreversibili. Per questo la Giornata Mondiale dell’Ictus del 29 ottobre, promossa dalla World Stroke Organization insieme ad A. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ictus, quali sono i primi sintomi: i campanelli d’allarme da non sottovalutare

Scopri altri approfondimenti

L’ictus: tutti possiamo fare la differenza! L’ictus è la prima causa di disabilità nei paesi industrializzati. La prevenzione e l’informazione sono fondamentali: tutti possiamo diventare potenziali soccorritori. I sintomi principali vanno riconosciuti (Vedi slide alle - facebook.com Vai su Facebook

Ictus, quali sono i primi sintomi? I campanelli d'allarme da non sottovalutare per riconoscere la malattia - Se il “tempo è denaro” negli affari, nel caso di malattie come l’ictus il “tempo è vita”. Secondo ilmattino.it

Ictus: sintomi, cure, riabilitazione. Si può prevenire? Come ridurre il rischio: i consigli degli esperti - Agendo sui principali fattori di rischio modificabili, si possono prevenire 8 casi di ictus su 10. Da msn.com

Ictus. Riconoscere i segnali può salvare la vita: ecco quali sono. Le raccomandazioni dell'Iss - In occasione della Giornata mondiale dell’ictus che ricorre il 29 ottobre l'Iss ricorda i sei segnali per riconoscere un probabile ictus: quando si manifestano bisogna chiamare immediatamente i soccor ... Riporta farmacista33.it