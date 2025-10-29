Ictus ogni minuto conta | agisci subito
Ogni secondo pesa quando il cervello chiede aiuto: senza cure immediate, fino a 2 milioni di neuroni possono andare perduti in un solo minuto. Oggi, 29 ottobre 2025, il World Stroke Day ci chiama a reagire in fretta, perché dal tempismo dipendono futuro, autonomia e speranze di chi viene colpito da ictus. Ogni minuto cambia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
