Ictus Isa-Aii e Alice Italia | 2 milioni di neuroni persi ogni 60 secondi
(Adnkronos) – Una persona colpita da ictus (in Italia sono quasi 120mila all'anno) perde circa 2 milioni di neuroni ogni minuto, se non trattata. Questa patologia neurologica tempo-dipendente rappresenta la prima causa di disabilità nel nostro Paese. Per mettere in luce l'importanza del riconoscimento precoce dei segni di un possibile ictus – anche grazie al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
ICTUS: LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI E L’ASSOCIAZIONE ALICE RAFFORZANO L'IMPEGNO PER TEMPESTIVITÀ DELLE CURE E ASSISTENZA AI PAZIENTI In occasione della Giornata Mondiale contro l'Ictus Cerebrale, che ricorre il 29 ottobre, Vai su Facebook
Ictus, Isa-Aii e Alice Italia: "2 milioni di neuroni persi ogni 60 secondi" - Nel World Stroke Day l'incontro 'Ogni minuto conta' dedicato a prevenzione, cura e riabilitazione ... adnkronos.com scrive
Contro l'Ictus ogni minuto conta: in 60 secondi si perdono due milioni di neuroni, il metodo “Fast” - L'acronimo indica cosa valutare per sospettare un ictus e intervenire al più presto per limitare il danno al cervello e aumentare le possibilità di recupero ... Scrive ilsole24ore.com
Ictus, persi 2 milioni di neuroni al minuto se non trattato - Con quasi 120mila casi ogni anno, questa patologia è la prima causa di disabilità in Italia. ansa.it scrive