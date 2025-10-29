I trecento appuntamenti della Festa del Torrone
I numeri, notoriamente, non si mangiano. Ma sono spesso loquaci. E quelli che riguardano la Festa del Torrone rivelano il peso di una kermesse che a Cremona lo scorso anno – a proposito di cifre – aveva fatto registrare la presenza di quasi 400mila visitatori. E la vendita di qualcosa come 80 tonnellate della deliziosa e popolare leccornia universalmente considerata una sorta di antidoto contro il cattivo umore, star assoluta di una città che utilizza questa affollatissima kermesse gastronomica come occasione per veicolare anche storia, cultura e valori che le vengono universalmente riconosciuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
