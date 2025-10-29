I tifosi italiani sono tra i peggiori in Europa dice la Uefa

Pochi tifosi in Europa sono peggio dei tifosi italiani. Lo certifica la Uefa, che ha fatto una sorta di classifica per comportamento e fair play, per squadre nazionali e di club nella scorsa stagione. La Uefa ha inviato un delegato in ogni partita europea, spiega Calcio e Finanza, che ha assegnato un punteggio alle squadre in cinque categorie: cartellini rossi e gialli; rispetto degli avversari; rispetto degli arbitri; comportamento dei dirigenti; comportamento degli spettatori. Giudicando cose tipo «aiutare un avversario infortunato» o «informare l’arbitro se una rimessa laterale o un calcio d’angolo avrebbero dovuto essere assegnati alla squadra avversaria», e penalizzando episodi come perdita di tempo, «simulazioni e fingere infortuni» o «provocazione di risse». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I tifosi italiani sono tra i peggiori in Europa, dice la Uefa

