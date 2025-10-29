I Thunder fanno paura Warriors solidi Miami vince ancora 10 punti per Fontecchio

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Golden State ferma i Clippers, Shai protagonista e Oklahoma City infila un altro successo. Dieci punti dell'azzurro e gli Heat travolgono Charlotte, vincono Milwaukee e Philadelphia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

