I Thunder fanno paura Warriors solidi Miami vince ancora 10 punti per Fontecchio

Golden State ferma i Clippers, Shai protagonista e Oklahoma City infila un altro successo. Dieci punti dell'azzurro e gli Heat travolgono Charlotte, vincono Milwaukee e Philadelphia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I Thunder fanno paura, Warriors solidi. Miami vince ancora, 10 punti per Fontecchio

Approfondisci con queste news

? Thunder Rock 48 P.TA Special Rock Shelter 4 P.TA? Thunder Rock torna con una nuova puntata speciale dedicata a Rock Shelter, la community che accoglie e supporta artisti e band dell’underground italiano. Dopo un anno di collaborazioni, eventi liv - facebook.com Vai su Facebook

Finita la preseason, ora si fa sul serio! Preseason #Nuggets 91 - Thunder 94 In casa dei campioni senza tutto il quintetto (tranne Cam). Segnali positivi, tranne la sconfitta che poteva essere evitata visto che eravamo a +16 nel 4° quarto! - X Vai su X

I Thunder fanno paura, Warriors solidi. Miami vince ancora, 10 punti per Fontecchio - Dieci punti dell'azzurro e gli Heat travolgono Charlotte, vincono Milwaukee e Philadelphia ... Segnala msn.com