I sogni rubati ai giovani calciatori | Mi hanno chiesto duemila euro per il cartellino di mio figlio
Milano, 29 ottobre 2025 – “Sono davvero in difficoltà. Mio figlio vuole cambiare squadra e avere un minimo spazio, anche in categorie inferiori. Lo ha spiegato lui all’allenatore, l’ho detto io come genitore alla società. E sa cosa mi hanno risposto? Prima ‘non è possibile, bisogna aspettare il mercato di dicembre, sempre che si trovi un sostituto’. Poi, di fronte al mio stupore e alla delusione di mio figlio, è arrivata un’altra proposta: “Però se proprio il ragazzo vuole andare via si può fare, ma dovete pagare 2.000 euro, quel che noi abbiamo speso per il suo premio di formazione ”. Comincia così il racconto-denuncia di un papà, stimato professionista nella vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
