I sindacati in Provincia | Garanzie per i lavoratori o non firmiamo accordi

Crisi Conerobus, le organizzazioni sindacali incontrano il Presidente della Provincia di Ancona, Andrea Carnevali, e chiedono un cambio di passo. I rappresentanti dei lavoratori hanno rimarcato, alla presenza di uno dei soci di maggioranza (31% del capitale, quello di maggioranza resta il comune di Ancona col 40%), la necessità di avere una visione di insieme, riguardo tutto il contesto aziendale, con particolare riferimento a quello che l'azienda stessa definisce ' Piano di risanamento '. L'incontro dell'altro ieri ha fatto seguito a quelli andati in scena nei tre lunedì di ottobre precedenti con i vertici di Conerobus, di fatto infruttuosi, visto che al momento lo sciopero di 8 ore proclamato per il 20 novembre resta in calendario: "Ad oggi – affermano i vertici delle sigle trattanti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro; manca l'Usb – ci è stato esclusivamente presentato un documento in cui si chiede di avallare la scelta di aderire al fondo bilaterale di solidarietà, per una parte di dipendenti da loro definiti in esubero, senza presentare, se non in forma puramente teorica, la situazione reale dei conti.

