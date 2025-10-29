I sindacati in Provincia | Garanzie per i lavoratori o non firmiamo accordi
Crisi Conerobus, le organizzazioni sindacali incontrano il Presidente della Provincia di Ancona, Andrea Carnevali, e chiedono un cambio di passo. I rappresentanti dei lavoratori hanno rimarcato, alla presenza di uno dei soci di maggioranza (31% del capitale, quello di maggioranza resta il comune di Ancona col 40%), la necessità di avere una visione di insieme, riguardo tutto il contesto aziendale, con particolare riferimento a quello che l’azienda stessa definisce ‘ Piano di risanamento ’. L’incontro dell’altro ieri ha fatto seguito a quelli andati in scena nei tre lunedì di ottobre precedenti con i vertici di Conerobus, di fatto infruttuosi, visto che al momento lo sciopero di 8 ore proclamato per il 20 novembre resta in calendario: "Ad oggi – affermano i vertici delle sigle trattanti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro; manca l’Usb – ci è stato esclusivamente presentato un documento in cui si chiede di avallare la scelta di aderire al fondo bilaterale di solidarietà, per una parte di dipendenti da loro definiti in esubero, senza presentare, se non in forma puramente teorica, la situazione reale dei conti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
FRANA DI CARPINELLO, LA REGIONE ASSICURA: IN CONTATTO CON LA PROVINCIA MATERA ? “Ascoltiamo in maniera costante e metodica la voce dei cittadini e dei sindacati sulle questioni che riguardano la viabilità in Basilicata”. Così il vicepresidente - facebook.com Vai su Facebook
I sindacati in Provincia: "Garanzie per i lavoratori o non firmiamo accordi" - Incontro con il presidente Carnevali per ottenere un cambio di passo "Se si chiedono sacrifici ai dipendenti occorre un impegno delle istituzioni". Riporta msn.com
Crisi Ibl: i sindacati chiedono garanzie per i 125 lavoratori - Dopo gli incontri del 7 ottobre in Prefettura e dell’8 ottobre presso Confindustria, le organizzazioni sindacali Feneal- Riporta ilpiccolo.net
Siracusa, sciopero dei lavoratori dell’igiene ambientale: si spaccano i sindacati - Grande adesione allo sciopero dei lavoratori del settore dell’igiene ambientale proclamato per oggi da FP Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti. Si legge su siracusanews.it