I Simpson | La fine di un’era lo showrunner Al Jean lascia dopo 25 anni

Il mondo dell'animazione assiste a una svolta storica: I Simpson, la sitcom animata più longeva della televisione, è sull'orlo di una rivoluzione creativa dietro le quinte. Questo cambiamento epocale è innescato dall'annuncio che Al Jean, una delle menti più influenti della serie, si dimetterà dal ruolo di showrunner principale, segnando la fine di un'era durata un quarto di secolo. La serie è attualmente impegnata in una corsa record, con un rinnovo quadriennale di FOX che la proietta verso l'incredibile traguardo della Stagione 40. L'entusiasmo è ulteriormente alimentato dalla conferma di un attesissimo sequel de I Simpson – Il Film, con data di uscita fissata per il 2027.

