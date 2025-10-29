I Simpson | La fine di un’era lo showrunner Al Jean lascia dopo 25 anni
Il mondo dell’animazione assiste a una svolta storica: I Simpson, la sitcom animata più longeva della televisione, è sull’orlo di una rivoluzione creativa dietro le quinte. Questo cambiamento epocale è innescato dall’annuncio che Al Jean, una delle menti più influenti della serie, si dimetterà dal ruolo di showrunner principale, segnando la fine di un’era durata un quarto di secolo. La serie è attualmente impegnata in una corsa record, con un rinnovo quadriennale di FOX che la proietta verso l’incredibile traguardo della Stagione 40. L’entusiasmo è ulteriormente alimentato dalla conferma di un attesissimo sequel de I Simpson – Il Film, con data di uscita fissata per il 2027. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Approfondisci con queste news
I Simpson stanno per invadere Fortnite! Scopri tutti i dettagli sulla mini-stagione, la nuova mappa in cel-shading e i teaser con Kang e Kodos. La crossover dell'anno è qui! #Fortnite #ISimpson Link nel primo commento per l'articolo completo - facebook.com Vai su Facebook
I Simpson potrebbero chiudere: l’indiscrezione del compositore della sigla - Lo ha rivelato Danny Elfman, il compositore della sigla che da anni ormai è entrata nelle case di tutto il mondo ... Lo riporta tpi.it
I Simpson, Groening parla della futura fine dello show - Con di San Diego, tenutosi nel fine settimana, Matt Groening — creatore de I Simpson — è intervenuto per discutere del futuro della longeva serie animata, recentemente rinnovata fino ... lascimmiapensa.com scrive
I Simpson compiono 35 anni, la serie potrà mai finire? - Matt Groening lavorava da quasi dieci anni come fumettista quando decise di tentare un’esperimento nuovo: portare la comicità adulta e satirica dei fumetti di Life in Hell in televisione. Si legge su techprincess.it