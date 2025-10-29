I segreti dell’agenda rossa di Francesca Fagnani tra superstizioni e furti | Me la rubarono

È ormai diventata un oggetto iconico, quasi quanto le sue interviste: l’ agenda rossa di Francesca Fagnani. In ogni puntata di Belve, la giornalista sfoglia le sue pagine leggendo le domande che mettono a nudo i suoi ospiti. Ma cosa c’è davvero dentro quell’agenda, che sui media è stata paragonata con audacia a quella di Paolo Borsellino, come se contenesse qualcosa di scottante. E perché è così importante per lei? Tra superstizioni e metodo, Fagnani ha raccontato in diverse occasioni tutti i segreti del suo inseparabile feticcio. Per la conduttrice di Belve, quell’agenda è molto più di un semplice taccuino di appunti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

