I salari reali italiani restano sotto i livelli del 2021 A settembre 5,6 milioni di dipendenti con il contratto scaduto

29 ott 2025

La maggioranza esulta perché “i salari continuano a crescere”. E ci mancherebbe. Ma la verità è che i dati Istat sulle retribuzioni contrattuali tra luglio e settembre dicono altro. Prima di tutto, che a quasi quattro anni dall’inizio della fiammata inflazionistica che ha divorato il potere d’acquisto di famiglie e lavoratori gli stipendi italiani non si sono ancora ripresi: a settembre 2025 le retribuzioni contrattuali in termini reali restano inferiori dell’8,8% rispetto a gennaio 2021. Nel terzo trimestre dell’anno il progresso dei salari ha persino rallentato, pur mantenendosi al di sopra dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

