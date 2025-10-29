I salari aumentano ma Schlein non sa leggere i numeri Bignami | Figuraccia Il crollo c’è stato con i governi del Pd
Di nuovo i numeri, Elly.Si dà il caso che l’Istat affermi che “nel terzo trimestre 2025, la crescita tendenziale delle retribuzioni ha rallentato rispetto al trimestre precedente, pur mantenendosi al di sopra dell’inflazione”. Osserva sempre l’Istat che “l’indice delle retribuzioni orarie, a settembre, rimane invariato su agosto e aumenta del 2,6% su settembre 2024. L’aumento sull’ anno è stato più marcato (3,3%) per i lavoratori della P.a. rispetto a quello dei dipendenti dell’industria (2,3%) e dei servizi privati (2,4%). I settori con gli aumenti tendenziali più elevati sono: ministeri (+7,2%), militari-difesa (+6,9%) e attività dei vigili de fuoco (+6,8%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Bisogna intervenire subito. La Presidente Meloni non può continuare a dirci che “i numeri sul lavoro parlano chiaro”, che sul lavoro va tutto bene e che gli stipendi aumentano, perché poi c'è la realtà: oggi Istat evidenzia che i salari reali degli italiani crollano di - X Vai su X
Bisogna intervenire subito. La Presidente Meloni non può continuare a dirci che “i numeri sul lavoro parlano chiaro”, che sul lavoro va tutto bene e che gli stipendi aumentano, perché poi c'è la realtà: oggi Istat evidenzia che i salari reali degli italiani crollano di Vai su Facebook
Lavoro: Salvitti (FdI), 'Schlein non si fermi ai titoli, con Governo Meloni salari cresciuti' - "Nel terzo trimestre 2025, la crescita tendenziale delle retribuzioni ha rallentato rispetto al trimestre precedente, pur mantenendosi al di sopra dell'inflazione. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Istat: Bignami, figuraccia Schlein, crollo salari con governi Pd - Il vero crollo dei salari è avvenuto proprio sotto i governi sostenuti dal Pd. Segnala ansa.it
Istat: stipendi reali più bassi rispetto al 2021. La sferzata di Schlein: "Meloni mette le famiglie in difficoltà" - settembre 2025 le retribuzioni orarie sono cresciute del 3,3%, ma non è bastato a colmare il gap accumulato con l'inflazione ... Da today.it