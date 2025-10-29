I salari aumentano ma Schlein non sa leggere i numeri Bignami | Figuraccia Il crollo c’è stato con i governi del Pd

Secoloditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di nuovo i numeri, Elly.Si dà il caso che l’Istat affermi che “nel terzo trimestre 2025, la crescita tendenziale delle retribuzioni ha rallentato rispetto al trimestre precedente, pur mantenendosi al di sopra dell’inflazione”. Osserva sempre l’Istat che “l’indice delle retribuzioni orarie, a settembre, rimane invariato su agosto e aumenta del 2,6% su settembre 2024. L’aumento sull’ anno è stato più marcato (3,3%) per i lavoratori della P.a. rispetto a quello dei dipendenti dell’industria (2,3%) e dei servizi privati (2,4%). I settori con gli aumenti tendenziali più elevati sono: ministeri (+7,2%), militari-difesa (+6,9%) e attività dei vigili de fuoco (+6,8%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

i salari aumentano ma schlein non sa leggere i numeri bignami figuraccia il crollo c8217232 stato con i governi del pd

© Secoloditalia.it - I salari aumentano, ma Schlein non sa leggere i numeri. Bignami: “Figuraccia. Il crollo c’è stato con i governi del Pd”

Altre letture consigliate

salari aumentano schlein saLavoro: Salvitti (FdI), 'Schlein non si fermi ai titoli, con Governo Meloni salari cresciuti' - "Nel terzo trimestre 2025, la crescita tendenziale delle retribuzioni ha rallentato rispetto al trimestre precedente, pur mantenendosi al di sopra dell'inflazione. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

salari aumentano schlein saIstat: Bignami, figuraccia Schlein, crollo salari con governi Pd - Il vero crollo dei salari è avvenuto proprio sotto i governi sostenuti dal Pd. Segnala ansa.it

salari aumentano schlein saIstat: stipendi reali più bassi rispetto al 2021. La sferzata di Schlein: "Meloni mette le famiglie in difficoltà" - settembre 2025 le retribuzioni orarie sono cresciute del 3,3%, ma non è bastato a colmare il gap accumulato con l'inflazione ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Salari Aumentano Schlein Sa