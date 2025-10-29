Di nuovo i numeri, Elly.Si dà il caso che l’Istat affermi che “nel terzo trimestre 2025, la crescita tendenziale delle retribuzioni ha rallentato rispetto al trimestre precedente, pur mantenendosi al di sopra dell’inflazione”. Osserva sempre l’Istat che “l’indice delle retribuzioni orarie, a settembre, rimane invariato su agosto e aumenta del 2,6% su settembre 2024. L’aumento sull’ anno è stato più marcato (3,3%) per i lavoratori della P.a. rispetto a quello dei dipendenti dell’industria (2,3%) e dei servizi privati (2,4%). I settori con gli aumenti tendenziali più elevati sono: ministeri (+7,2%), militari-difesa (+6,9%) e attività dei vigili de fuoco (+6,8%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I salari aumentano, ma Schlein non sa leggere i numeri. Bignami: “Figuraccia. Il crollo c’è stato con i governi del Pd”