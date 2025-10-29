I Roses | Amori finiti male in arrivo su Disney+

Il film Searchlight Pictures “ I Roses ” è in arrivo sulla piattaforma di streaming Disney+ dal mese di dicembre. Dopo aver solcato le sale di tutto il mondo, la celebre battaglia matrimoniale tra Ivy e Theo Rose ( Olivia Colman e Benedict Cumberbatch ) è pronta per approdare nelle case di tutti gli abbonati di Disney+. Il lancio ufficiale di I Roses in catalogo è stato fissato per il 3 dicembre 2025. L’annuncio è stato accompagnato dal trailer ufficiale del film. Guardate qui il trailer Disney+ di I Roses Trama e cast del film I Roses. La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carriere di successo, un matrimonio ricco d’amore, figli fantastici. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - I Roses | Amori finiti male in arrivo su Disney+

Argomenti simili trattati di recente

Guns N’Roses: storia degli amori della band tra groupie, matrimoni e divorzi milionari - Giovedì 12 giugno si accendono le luci sulla Visarno Arena per Firenze Rocks 2025 che inaugura la nuova edizione con i Guns N’ Roses, protagonisti di un ritorno attesissimo in Italia dopo lo show al ... Riporta corriere.it

Guns N’Roses: storia degli amori della band tra groupie, matrimoni e divorzi milionari - Era una persona violenta e mi sono resa conto che non avrei mai più voluto essere intorno a quel mondo». Si legge su corriere.it