I robotaxi sono il futuro e Stellantis vuole essere protagonista Alleanza con Uber e Nvidia

Dday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo lancia una collaborazione con Nvidia, Uber e Foxcomm per disegnare e produrre i robotaxi, si parte nel 2028 negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dday.it

