I rischi dell’intelligenza artificiale Fake news nei siti acchiappaclic

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso luglio Reporters sans frontières (RSF) aveva espresso forti preoccupazioni riguardo a Google Discover, la funzione di raccomandazione personalizzata dei contenuti integrata nei dispositivi Android e nell’app Google, che suggerisce articoli agli utenti in base ai loro interessi. Secondo RSF, il servizio tende sempre più a mostrare siti con titoli acchiappaclic, contenuti poco affidabili o addirittura fake news, favorendo così la diffusione della disinformazione online. Per questo motivo aveva chiesto a Google di rafforzare i criteri di selezione dei contenuti, privilegiando le fonti giornalistiche che rispettano standard etici e professionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

