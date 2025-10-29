I rischi dell’intelligenza artificiale Fake news nei siti acchiappaclic

Lo scorso luglio Reporters sans frontières (RSF) aveva espresso forti preoccupazioni riguardo a Google Discover, la funzione di raccomandazione personalizzata dei contenuti integrata nei dispositivi Android e nell’app Google, che suggerisce articoli agli utenti in base ai loro interessi. Secondo RSF, il servizio tende sempre più a mostrare siti con titoli acchiappaclic, contenuti poco affidabili o addirittura fake news, favorendo così la diffusione della disinformazione online. Per questo motivo aveva chiesto a Google di rafforzare i criteri di selezione dei contenuti, privilegiando le fonti giornalistiche che rispettano standard etici e professionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I rischi dell’intelligenza artificiale. Fake news nei siti “acchiappaclic“

