I rischi della super AI e l’ipocrisia dei tecnocrati

Il dibattito su una super intelligenza artificiale è acceso: la scienza dice di fermarsi e darsi regole condivise e trasparenti, i signori della Silicon Valley girano la frittata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I rischi della super AI e l’ipocrisia dei tecnocrati

Argomenti simili trattati di recente

Arriva la “Super Intramoenia” in Lombardia: rischio di privatizzazione mascherata del SSN: La Giunta regionale (15 set.) approva una delibera che apre prestazioni a pagamento nelle strutture pubbliche, suscitando allarme tra sindacati e associazioni. La “Sup - facebook.com Vai su Facebook

Moda, ecco i rischi dell’ultra fast fashion e come il governo vuole reagire https://ilsole24ore.com/art/moda-ecco-rischi-dell-ultra-fast-fashion-e-come-governo-vuole-reagire-AHn5jNBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X

I rischi della super AI e l’ipocrisia dei tecnocrati - Il dibattito su una super intelligenza artificiale è acceso: la scienza dice di fermarsi e darsi regole condivise e trasparenti, i signori della Silicon Valley girano la frittata ... Scrive vanityfair.it