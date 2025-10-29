I Repubblicani ricordano Cesare Mambelli nel trentennale dalla scomparsa
Il 30 ottobre 1995 ci lasciava Cesare Mambelli: la sua famiglia perdeva un affetto carissimo, la cooperazione un dirigente di assoluta qualità e il PRI una luce che avrebbe contribuito ad illuminare i repubblicani nei travagli politici degli anni successivi. A trent'anni dalla sua scomparsa, la.
Il PRI ricorda Cesare Mambelli a 30 anni dalla scomparsa - Il 30 ottobre 1995, all'età di 65 anni, moriva Cesare Mambelli per tanti anni figura tra le più significative della Cooperazione, ma anche dirigente del PRI come segretario di Ravenna e consigliere co ...