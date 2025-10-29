I più importanti monumenti italiani in stile Liberty
L’Art Nouveau, chiamato in Italia stile Liberty, nasce tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento come linguaggio moderno che rompe con gli stili storicisti, introducendo linee sinuose, motivi floreali, ferro e vetro lavorati, cromie pastello e un design totale che abbraccia architettura e arti applicate. In Italia questo stile è stato recepito in molti contesti e applicato in tantissime città da nord a sud. In questo articolo analizziamo i più importanti monumenti italiani in stile Liberty, evidenziando particolarità e dettagli costruttivi. Tepidarium del Roster, Firenze. Nel cuore del Giardino dell’Orticultura, il Tepidarium del Roster è una monumentale serra Liberty in ghisa e vetro progettata da Giacomo Roster e inaugurata nel 1880, oggi utilizzata per eventi ed esposizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
