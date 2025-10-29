I parigini tengono ma restano in testa alla Ligue 1

2025-10-29 22:02:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Paris Saint-Germain è stato costretto all’1-1 dal Lorient mentre i campioni della Ligue 1 hanno perso l’occasione di estendere il loro vantaggio in testa alla classifica. La squadra di Luis Enrique ha avuto l’opportunità di allontanarsi di quattro punti dal Lens, secondo in classifica, battuto nello scontro con il Metz, ma la prestazione poco brillante dei campioni d’Europa fa sì che il divario sia ora di soli due punti. Nuno Mendes ha portato il PSG in vantaggio solo per Igor Silva che ha portato i padroni di casa in parità solo pochi minuti dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com