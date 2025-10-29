I Papu a Maniago con Belli e taggati - Essere genitori ai tempi dei social

Pordenonetoday.it | 29 ott 2025

BELLI E TAGGATI”, essere genitori ai tempi dei social. Forse solo i Papu potevano affrontare un tema talmente serio che appare impossibile da fronteggiare in maniera particolarmente brillante. È certo che la vis comica dei Papu non nasconde mai il senso reale del loro lavoro. Belli e taggati, fa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

