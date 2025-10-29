I Papu a Maniago con Belli e taggati - Essere genitori ai tempi dei social
“BELLI E TAGGATI”, essere genitori ai tempi dei social. Forse solo i Papu potevano affrontare un tema talmente serio che appare impossibile da fronteggiare in maniera particolarmente brillante. È certo che la vis comica dei Papu non nasconde mai il senso reale del loro lavoro. Belli e taggati, fa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#BELLI_e_TAGGATI, essere genitori ai tempi dei social Giovedì 30 ottobre ?21:00 - Teatro Verdi Con la partecipazione di Matteo Maria Giordano – Media Educator Lo spettacolo, ideato dal duo comico de i Papu, al secolo Andrea Appi e Ramiro Besa, Vai su Facebook